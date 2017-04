Kontrak Habis, Park Hyung Sik Pindah Agensi Bareng Song Hye Kyo

SEOUL – Park Hyung Sik kini sudah punya rumah baru setelah kontraknya habis dengan Star Empire Entertainment, sang aktor memilih bergabung dengan United Artist Agency (UAA) yang memang menunjukkan ketertarikan padanya.

Rabu (12/4/2017), UAA mengumumkan jika Park Hyung Sik telah menandatangani kontrak dengan mereka. Bintang Strong Woman Do Bong Soon itu resmi bergabung dengan agensi yang juga menaungi Yoo Ah In dan Song Hye Kyo tersebut.

“Park Hyung Sik adalah aktor multi talenta dan kami akan bekerja super keras untuk memperlihatkan kekuatan Park Hyung Sik lainnya,” kata perwakilan UAA seperti dilansir Soompi, Rabu (12/4/2017).

Pernyataan UAA bukan tanpa dasar, setelah mulai debut sebagai idol dengan bergabung sebagai member boyband ZE:A, Hyung Sik lantas melebarkan sayap ke dunia akting. Setelah beberapa kali bermain drama, kini ia mulai diperhitungkan sebagai aktor dengan masa depan cemerlang.

Namanya makin bersinar setelah membintangi drama komedi-romantis Strong Woman Do Bong Soon. Berperan sebagai Ahn Min Hyuk sang CEO tampan nan mapan, Hyung Sik sukses mencuri hati kaum hawa di seluruh dunia lewat karakternya tersebut.