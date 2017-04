Olla Rosa Ikut Berduka Atas Kepergian Ayah Citra Scholastika

JAKARTA - Citra Scholastika baru saja kehilangan sang ayah, Bernadus Tri Priyono, Selasa 11 April 2017. Sebagai seorang sahabat, Olla Rossa pun turut berduka..

Citra yang tengah dirundung duka, Olla langsung mendoakan mendiang ayahanda Citra agar diterima disisi-Nya. Tak lupa ia juga mendoakan keluraga Citra agar diberi kesabaran, katabahan, dan keikhlasan.

Citra sendiri memberikan kabar ayahanda meninggal lewat akun instagrram pribadinya @citrascholastika. Penyanyi kelahiran Yogyakarta ini mengunggah sebuah gambar berlatar belakang warna hitam dengan tulisan, "Rest In Peace PAPA, I am truly sorry for everything, And i forgive you,.. Jesus bless you,".

"Saya Olla Rossa mau mengucapkan turut berduka cita untuk sahabat saya Citra Skolastika atas meninggalnya ayahanda tercinta. Mudah-mudahan keluarga diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan dan semoga arwah beliau diterima disisinya," ucap Ola Rossa saat ditemui di Dahsyat RCTI Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (12/4/2017).

Olla Rosa merupakan salah satu penyanyi berbakat jebolan Indonesian Idol 2012. Ia juga telah memiliki single yang berjudul Cukup Aku Saja.