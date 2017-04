Di Amerika, Agnez Mo Jualan Baju

JAKARTA - Agnes Mo melebarkan sayapnya ke industri fesyen. Saat mendatangi Amerika Serikat, Agnez pun berjualan lini fesyennya.

#AGNEZMO @anyeofficial πŸ’‹#losangeles A post shared by AGNEZ MO (@agnezmo) on Apr 8, 2017 at 6:55pm PDT

Dilansir Sindonews, lewat akun Instagramnya, Agnes akan berjualan beberapa pakaian yang merupakan unit bisnisnya di bidang fesyen. Agnes pun akan mempromosikan beberapa pakaiannya

"#represent #always wrapper in @anyeofficial by yours Truly @agnesmo #losangeles," tulis Agnez.

Melihat hal itu beberapa penggemar mendukung aksi Agnes. Kekasih Wijaya Saputra ini didoakan oleh penggemarnya untuk sukses memperkenal bisnis fashionnya di Los Angeles

"Semangat terus kak Agnes. Terus berkarya ya kak. Ditunggu juga album dan musik barunya kak," ujar fans yang membanjiri akun Instagram Agnes Mo.

Tidak hanya itu, beberapa juga memuji penampilan Agnes dengan beberapa baju dari mereknya sendiri. Meskipun, Coach The Voice Indonesia terlihat tidak mengenakan celana, penampilan Agnes dipuji dengan tampil stylish.