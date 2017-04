Alice Norin Kenalkan Hobi Selfie pada Anak Sejak Dini

#alicealita making faces... 🀑 _ Alita, kamu perlu kenalan sama hobi Mommy yang satu ini, minim keringat dengan tingkat keseruan maksimal. Selfie sesuka hati, tanpa harus mikirin angle, speed ataupun lighting yang tepat. Ayo ikutin, Mommy... Mana Double Chin nya?? Iya, harus kelihatan begitu, nggak usah diumpetin. Kita abadikan lalu dicetak perbesar untuk dipajang di ruang tamu ya. Pose selanjutnya, Duck Face ala Kylie Jenner πŸ“Έ #tapifailed #pipibayiterlalubulat 🐼 _ #alitanaora #anl #babyal #ourbabygirl

A post shared by Alice Norin Lawi (@alicenorin) on Apr 10, 2017 at 9:16pm PDT