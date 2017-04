Kylie Jenner Sakit Setelah Konsumsi 16 Chicken Nugget

LOS ANGELES - Untuk menjaga tubuhnya tetap langsing, Kylie Jenner harus mengkontrol diri untuk mengkonsumsi makanan. Melalui akun Twitternya, Kylie Jenner mengaku tidak berada dalam kondisi baik setelah melahap 16 chicken nugget dari Chick-fill-A.

Dilansir dari Aceshowbiz, Kylie Jenner mengaku pergi ke sebuah restoran makanan cepat saji sebanyak dua kali untuk mengambil makanan. Namun sayang bukan rasa puas dan kenyang, ia justru merasa tidak baik dalam perutnya.

Chic-Fil-A sauce is that even a question . https://t.co/vsnxIp3Rlz — Kylie Jenner (@KylieJenner) April 11, 2017

"Aku tidak merasa baik," ungkap Kylie Jenner.

Ia merasa bahwa 16 chicken nugget yang telah dikonsumsinya tersebut tidak sehat dan membuat perutnya sakit. Selanjutnya ia menuliskannya dalam akun Twitter miliknya.

Para fans secara langsung memberikan komentar dan saran untuk Kylie Jenner. Beberapa memintanya untuk segera istirahat, beberapa lainnya juga menyalahkan restoran cepat saji tempat Kylie memesan makanan.

"Segera tidur siang," kata seorang fans.

"Itu kesalahan nugget dari Chick-fil-A. Aku langsung sakit makan untuk terakhir kali (di sana)," timpal penggemar lainnya.

Kylie memberikan respons kepada penggemar yang menanyakan saus yang dimakan olehnya. Ia pun lantas bertanya-tanya apakah saus yang dimakannya dari restoran tersebutlah yang menyebabkan adanya rasa sakit yang kini dirasakannya.

"Chic-Fil-A sauce is that even a question," tulis Kylie.