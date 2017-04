Cerita Joe Taslim Jalin Keakraban dengan Pemain 'Fast & Furious'

JAKARTA - Kiprah Joe Taslim di film Hollywood membuahkan persahabatan dengan para pemain dalam film yang ia perankan, Fast & Furious 6 misalnya. Aktor berwajah oriental ini rupanya masih menjalin komunikasi dengan beberapa pemainnya meski dalam intensitas rendah.

"Sekarang jarang sih. Paling sekali-sekali doang setahun sekali atau dua kali," ujar Joe dalam gala premier Fast & Furious 8 di Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa, 11 April 2017.

Salah satu cara sederhana menjalin komunikasi yang ia lakukan adalah melalui media sosial. Joe mengaku masih bertemu lewat dunia maya, bersama aktor Sung Kang dan Tyrese Gibson.

"Sekarang paling masih berhubungam sama Sung Kang dan Tyrese (Gibson). Paling di Instagram kita like each other photos. Kadang-kadang komen. Jadi hal-hal yang masih biasa. Paling sekali-sekali saja. Karena sudah lama banget, it's four years ago," jelasnya.

Mengingat rentan pertemanan yang sudah terjalin sejak 2013 saat ia memerankan Jah dalam Fast & Furious 6, Joe mengungkapkan kesulitan untuk menggelar reuni dengan para pemain. Salah satu alasannya adalah soal jarak domisili yang memisahkan.

"Reuni susah kali yah, saya di sini. Kalau sesama Jakarta bisa ketemu," tutupnya.