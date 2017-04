The Fate of Fast and Furious Bikin Sahabat Jadi Musuh, Musuh Jadi Sahabat

The Fate and Furous 8 (Foto: Youtube)

JAKARTA - Film sekuel Fast & Furious kembali hadir pada tahun ini yakni dengan judul 'The Fate of Fast & Furious'. Karya layar lebar garapan sutradara F. Gray Gary ini masih kental menghadirkan adanya persaingan sengit dan suasana balap dengan mobil-mobil canggih.

The Fate of Fast and Furious membuka kisah mengejutkan dimana Dominic Toretto atau Dom (Vin Diesel) yang tiba-tiba berkhianat dihadapan para sahabatnya, khususnya Luke Hobbs (Dwayne Johnson) yang baru saja kembali bergabung dengan timnya. Saat tengah berada di Kuba, ia dihampiri oleh Chiper (Charlize Teron) yang memintanya untuk bisa melakukan tindak kriminal.

Namun, keberpihakannya pada Chiper membahayakan keluarga dan sahabatnya, sehingga membuatnya panik. Kepanikan juga dihadapi oleh sahabatnya yang digandeng oleh Mr. Nobody (Kurt Russel) untuk membentuk tim perlawanan.

Di balik itu, diam-diam Mr. Nobody juga merekrut dua orang yang saling bermusuhan yaitu Hobbs dan Dekard Shaw (Jason Statham) ke dalam tim dengan cara dipertemukan di penjara terlebih dahulu. Meski berada dalam tim yang sama tetap tak mengubah sengitnya persaingan mereka.

Fast & Furious 8 kali ini membuat penonton dimanjakan dengan keindahan suasana alam dan lingkungan kehidupan jalanan di Kuba. Keintiman romantisme antar Dom dan Letty Ortiz (Michelle Rodriguez) juga ada meski keduanya harus bermusuhan akibat pengkhianatan Dom.

Unsur komedi juga tak lepas dari setiap adegannya walaupun selalu memberikan sensasi ketegangan. Tokoh mencolok yang sukses menimbulkan gelak tawa adalah keberadaan Roman Pierce (Tryese Gibson), Taj Parker (Chris Bridge) dan Eric Reisner (Scott Eastwood).

Kejutan-kejutan juga tak henti ditampilkan dalam film ini. Akan ada seorang tokoh lama yang berperan penting dalam konflik dan pengkhianatan antar kedua tim yang mengejutkan.

Jika diulas lewat cuplikan trailer yang telah dirilis, Fast & Furious 8 ini menunaikan janjinya lewat ketegangan konflik yang mereka sajikan dengan persaingan Dom dan Dwayne. Namun, penonton harus dibuat bersabar untuk bisa menyaksikan adegan klimaks saat pertempuran terjadi di daratan es dengan munculnya kapal selam.

Di samping itu, penonton Indonesia akan menjadi orang-orang pertama di dunia yang bisa menyaksikan The Fate of Fast and Furious lebih dulu yaitu pada 12 April 2017. Pasalnya, di Amerika Serikat sendiri film ini baru tayang di bioskop-bioskop pada dua hari kemudian yakni 14 April 2017.