Selebriti Tanah Air Penasaran Tonton Fast and Furious 8

JAKARTA - Perilisan sekuel film franchise Fast & Furious menjadi yang paling dinanti oleh para penikmatnya. Seperti pada "The Fate of Fast and Furious" (Fast & Furious 8) yang ditunggu oleh pencinta film termasuk selebriti Indonesia.

Seperti yang dirasakan oleh penyanyi Gisela Anastasya yang berkesmpatan ikut menyaksikan premier film tersebut pada Selasa, 11 April 2017. Pelantun Cara Melupakanmu ini mengaku penasaran dengan nasib film garapan F. Gary Gray sejak ditinggal aktor Paul Walker.

"Memang dari (sekuel) kemaren-kemaren pada ngikutin.Yang kemaren terakhir nonton sedih banget pas Paul Walker meninggal. Terus penasaran 'mau dikemanain paul walkernya?'," ujar Gisel di Senayan, Jakarta Selatan.

Penantian juga dirasakan oleh presenter Marissa Nasution. Sebagai penikmat film Vin Diesel cs tersebut, ia mengaku bahwa Fast & Furious telah menjadi pendamping perjalanan kehidupan remajanya.

"Kalau untuk Fast and Furious itu udah jadi film yang sangat dinanti dam ini udah yang ke 8. dan bisa dibilang udah jadi bagian perjalanan teenager years aku juga. Jadi kita juga udah mengikuti jalam ceritanya," pungkas Marissa.

Sementara itu, Indonesia menjadi negara paling beruntung untuk bisa menyaksikan The Fate of Fast and Furious lebih dulu ketimbang di Amerika Serikat yaitu pada 12 April 2017. Pasalnya, di negeri asalnya film ini baru ditayangkan pada 14 April mendatang .