Life of Kylie, Jadi Cara Kylie Jenner Membongkar Rahasia

LOS ANGELES - Setelah Kim Kardashian, kini Kylie Jenner membongkar kisah kehidupan pribadinya dalam sebuah reality show. Kehidupannya sebagai tokoh papan atas Hollywood pun akan diceritakan dalam program ini.

Dilansir Sindonews, artis berusia 19 tahun itu kabarnya akan memberi kesempatan kepada para fans untuk melihat kehidupan pribadinya melalui tayangan serial Keeping Up with the Kardashians berjudul Life of Kylie.

Acara yang akan tayang perdana di musim panas ini akan mengekspos kehidupan pribadi dan sisi yang lebih intim dari pengusaha make-up itu, terutama saat dia berhasil menjaga pesonanya sebagai selebriti, mengelola perusahaan jutaan dolar dan kehidupannya sebagai seorang remaja.

“Beberapa tahun ini telah menjadi perjalanan yang luar biasa dengan dukungan dari penggemar saya. Acara ini akan memungkinkan saya untuk memberi mereka kesempatan untuk mengintip ke dalam semua hal yang menarik yang saya kerjakan serta beberapa waktu pribadi dengan teman-teman,” kata Kylie seperti dikutip E online.

Selain menyoroti hubungannya dengan keluarga dan teman-teman terdekat, termasuk sahabatnya, Jordyn Woods, serial televisi dengan delapan episode ini diharapkan dapat mengungkap sosok Kylie sebenarnya yang kerap berada dibalik lip kit, mobil mewah, rumah megah, dan foto Instagram yang glamor.

“Kecantikan Kylie, bisnis yang cerdas, dan statusnya sebagai ikon fashion telah membuat dia menjadi salah satu wanita muda paling terkenal dan sukses di planet ini,” beber Executive Vice President Programming & Development E! Channel Jeff Olde.

“Kylie telah mencapai begitu banyak hal pada usia muda dan kita tahu para penonton akan senang dan dia (Kylie) telah siap untuk berbagi kehidupan sehari-harinya,” tambahnya.