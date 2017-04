Tandai 15 Tahun Berkarya, Nidji Rilis Album Baru

JAKARTA – Grup band Nidji akhirnya menelurkan album kelima bertajuk “Love, Fake & Friendship”. Unsur angka 5 begitu lekat dalam album yang menandai kiprah mereka selama 15 tahun berkarya di industri musik Tanah Air.



Tanpa disangka angka lima memiliki kesan yang mendalam dan menjadi unsur dalam album baru mereka kali ini. Bagaimana tidak, Nidji baru saja merilis album kelima yang digarap selama lima tahun dengan menghadirkan 12 lagu dalam album tersebut. Lagu tersebut, yakni Bila Bersamamu, Hancur Aku, Terlahir Beda, Gantungin Aku, Musnah, Jalani Hidup dengan Cinta, Terserah, Sabar, Energi Cinta, Cinta yang Hilang, Trying to Find You, dan Hara Tanah.

Gitaris Nidji, Ramadhista Akbar, menuturkan, seluruh angka lima itu tidak disengaja. Kesamaan inilah yang membuat Nidji merasa didukung oleh semesta untuk berkarya. Semua dipersiapkan tanpa kesengajaan.



“Semuanya memang punya unsur elemen angka lima karena alam semesta kayaknya sudah sehati sama kami. Album kelima dirilis tanggal lima dan dibuat selama lima tahun. Itu enggak disengaja tapi memang unsur 5 begitu kental dalam album ini,” katanya saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kalau gak dicubitin Bu Acin, mungkin gak jadi-jadi album kelima ini,” timpal Giring

Nidji mencoba memberikan kemasan baru. Apalagi ada keterlibatan lima orang penulis lagu (songwriter ), termasuk Guruh Soekarno Putra, Bemby Noor Tulus, Pongky Barata, hingga Rian D’MASIV.

“Semua bisa terwujud karena persahabatan, toleransi, juga pengalaman,” tutup Giring.