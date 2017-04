Sibuk Urus NOAH, Gracia Indri Tak Protes pada David

JAKARTA - Gracia Indri enggan memprotes kesibukan sang suami, David Kurnia Albert bersama NOAH. Ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Gracia mengaku baik dirinya maupun David sama sekali tidak pernah memprotes pekerjaan satu sama lain.

"Kalau itu sih bukan sesuatu yang harus diprotes juga ya. Karena itu adalah sebuah pekerjaan yang menuntut seperti itu. Masak saya protes 'kamu jangan pergi luar kota terus dong'. Lah, orang dia kerjanya gitu. Soal pekerjaan sih kami tidak pernah memprotes satu sama lain," ucap Gracia Indri (11/4/2017).

Diketahui, David saat ini memang tengah disibukkan dengan pembuatan album baru NOAH. Alih-alih memprotes kesibukan sang suami, Gracia Indri justru mengaku selalu memberikan dukungan lewat doa. Selain itu, Gracia juga selalu mengontrol kondisi kesehatan David agar tetap prima.

"Oh, saya harus menginspirasi. Dia ngelihat muka saya terinspirasi. Dukungannya yang pasti itu adalah sebuah pekerjaan yang butuh mood yang baik. Semua orang bekerja pakai hati, dengan rasa. Apalagi musik. Pastinya mau supaya pendengarnya mewakili perasaannya. At least dukungannya adalah saya doain saja. Mudah-mudahan dia tetap sehat," tutupnya.