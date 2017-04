Lepas dari Orlando Bloom, Katy Perry Digosipkan dengan Ryan Phillippe

LOS ANGELES – Tak butuh waktu lama bagi Katy Perry untuk dikaitkan dengan pria lain setelah lepas dari Orlando Bloom. Kali ini, pria yang digosipkan dengan Perry adalah aktor Ryan Phillippe.

Perry dan mantan suami Reese Witherspoon itu kabarnya sempat beberapa kali terlihat saling menggoda serta tertawa bersama di pesta Elton John bulan lalu. Namun gosip tanpa bukti itu langsung dibantah oleh Phillippe.

Lewat Twitter, Phillippe mengatakan dia bahkan tak terlalu mengenal Perry. Karenanya, bintang I Know What You Did Last Summer itu meminta paparazzi berhenti menerbangkan helikopter di atas rumahnya.

“Aku tak mengencani Katy Perry. Aku hampir tak mengenalnya. Tolong berhenti menerbangkan helikopter di atas rumahku. Dia tak ada di sini. Terima kasih,” tulis Phillippe.

Namun tanggapan berbeda datang dari Perry. Berbeda dengan Phillippe yang muak dengan gosip mereka, Perry malah menggoda aktor 42 tahun itu dengan mengomentari kicauan berisi bantahan Phillippe.

“Bisakah kau melepaskanku dari basement?” canda Perry menunjukkan seolah dia ada di rumah Phillippe.