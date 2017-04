Renita Sukardi Meninggal, Febri Khey Tidak Berhenti Menangis

JAKARTA – Setelah mendengar kabar meninggalnya Renita Sukardi, Febri Khey menangis sejadi-jadinya. Pasalnya, Febri menilai aktris yang akrab disapa Iren itu sangat penting baginya.

“Aku kehilangan banget. Ini sahabat yang banyak ngasih nasihat. Setahun kita sama-sama terus di lokasi. Kita juga sering pergi bareng untuk makan,” papar Febri sambil menangis di Seleb on News MNCTV, Selasa (11/4/2017).

Tangisan Febri tidak berhenti-henti di depan rumah duka yang berada di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur itu. Febri mengingat masa-masa dirinya mulai jatuh sakit dan harus beristirahat di rumah.

Seperti layaknya anggota cast Tukang Ojek Pengkolan (TOP) yang lain, Febri pun mengingat Iren sebagai pribadi yang tidak pernah mengeluh. Febri juga mengingat Iren tidak suka jika orang-orang mengetahui dirinya tengah sakit.

“Selamat jalan sayang, sahabatku Iren. I love you. You’ll always be in my heart. Udah enggak ada sakit-sakit lagi ya ren, udah enak,” tutup istri Sutan Simatupang itu.