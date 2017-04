FOTO: Cie, Romantisnya Ucapan Ulang Tahun Ganindra Bimo Buat Andrea Dian

JAKARTA - Ganindra Bimo mengakui sejak menikah dengan Andrea Dian hidupnya terasa sempurna. Bimo menuliskan hal itu sembari mengucapkan selamat ulang tahun kepada istrinya Andrea Dian melalui akun instagram pribadinya, Selasa (11/4/2017).

Padahal dikehidupan sebelumnya, artis bertatto tersebut mengaku bahwa hidupnya biasa-biasa saja. Dengan begitu romantis, Bimo juga menuliskan bahwa dirinya baru mengerti akan arti kata sempurna.

Bimo juga memajang foto istrinya (Andrea Dian) dengan memakai pakaian berwarna putih dan mengenakan jenas. Andrea Dian pun terlihat cantik kala itu.

"Happy bday to u my moon star n sun ... ah gombal lah , yg jelas hidup gw ini fine2 aja sebelom kenal lw , makin berati pas gw nikahin lw , n skrg gw mengerti arti kata "SEMPURNA" sejak gw sadar yg gw butuhin di dalam hidup gw adalah lw @andreadianbimo ... trust me baby I LOVE U MORE THAN ANY , just u 😊🀘🏻 #happybirthdaymyWIFE #AndreaBimo," tulis Ganindra Bimo.

Ganindra Bimo dan pesinetron Andrea Dian sudah menikah sejak empat tahun lalu. Namun, mereka berdua terlihat belum mempunyai momongan. Selain itu, kerap Bimo dan Andrea sering memposting kebahagiannya lewat olahraga bersama.

"HBD kak @andreadianbimo, kalian semua menginspirasi. Pasangan yg rock n roll nih!! Kadonya bro @ganindrabimo," tulis @ha_diutomo.

"Hbd @andreadianbimo semoga cepat dapa momongan nya amin....," tulis @mayrumantir22.

"Happy birthday @andreadianbimo Tuhan memberkati!πŸ’œπŸ’™πŸ’šπŸ’›β€," tulis @wandatheresaaa.