Ingin Dekat dengan Fans, Kylie Jenner Rilis Reality Show Life of Kylie

LOS ANGELES – Penggemar punya kesempatan lebih besar untuk mengetahui lebih dalam kehidupan Kylie Jenner. Pasalnya, model 19 tahun itu kini memiliki reality show sendiri selain Keeping Up with the Kardashians, yakni Life of Kylie.

Kylie mengatakan jika di reality show-nya ini, fans akan bisa lebih mengenalnya. Fans tak hanya akan bisa melihat aktivitasnya sebagai selebriti, namun juga yang lainnya itu.

“Beberapa tahun belakangan merupakan perjalanan yang luar biasa dengan dukungan dari fansku. Acara ini akan membuatku bisa memberi mereka pandangan tentang hal-hal yang aku kerjakan serta kegiatan bersama teman-temanku,” kata Kylie seperti dikutip dari News, Selasa (11/4/2017).

Belum ada informasi kapan tepatnya Life of Kylie akan mulai tayang. Informasi yang beredar hanya menyebutkan jika Kylie akan memperlihatkan kehidupannya di rumah dan pekerjaannya. Nantinya, reality show ini hanya akan memiliki 8 episode.