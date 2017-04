Katy Perry Tanda Tangani Kontrak dengan Keeping Up with the Kardashians

LOS ANGELES – Penonton akan bisa melihat sosok Katy Perry di reality show Keeping Up with the Kardashians. Pasalnya, Perry telah menandatangani kontrak untuk bisa tampil di acara TV keluarga Kardashians tersebut.

Tapi, Perry bukan menjadi member tetap, melainkan hanya tampil sekali. Penampilan perdana Perry di Keeping Up with the Kardashians dapat dilihat di episode Minggu, 9 April 2017. Di episode tersebut, mantan kekasih Orlando Bloom ini diperlihatkan hadir di acara Kanye West dan bertemu dengan Kim Kardashians.

Di balik layar, tim produksi sudah lebih dulu meminta izin Perry untuk memasukkan foto serta video dirinya di Keeping Up with the Kardashians. Meski menandatangani kontrak untuk mengizinkan Keeping Up with the Kardashians memasukkan foto atau penampilannya, namun Perry menolak bergabung di acara mingguan itu.

“Katy menandatangani kontrak untuk mengizinkan gambarnya tampil di satu episode. Produser memohon agar dia setuju untuk menandatanganinya dan dia melakukannya. Katy ada di backstage salah satu konser Kanye ketika dia melihat Kim dan kamera mendekatinya,” tutur sumber dilansir Nuaghty Gossip, Selasa (11/4/2017).

Sumber menambahkan, “Dia memilih tidak ikut reality show, tapi menandatangi sebagai permintaan. Tapi, jangan harap Katy untuk bergabung dengan pemain lain dalam waktu dekat. Reality sho bukan minatnya.”