Nih 8 Momen Tak Terlupakan dari EXO

SEOUL – Boyband EXO tidak hanya terkenal di Korea Selatan, nyatanya mereka telah memecahkan rekor di seluruh dunia dengan penjualan album dan menunjukkan kehadiran dengan berkeliling dunia.

Tak hanya sukses dengan albumnya, pertunjukkan yang ditampilkan para personel pun membuat para penggemarnya kian banyak di berbagai dunia. Seluruh personel kerap menunjukkan bahwa mereka bekerja keras setiap hari untuk menghasilkan musik terbaiknya.

Nah, berikut ini daftar dari beberapa momen tak terlupakan EXO selama empat tahun terakhir seperti dikutip Sindonews, Selasa (11/4/2017).

1. Penghargaan Pertama

Air mata Suho tak terbendung saat EXO mendapatkan penghargaan untuk pertama kalinya. Maklum, tidak mudah bagi boyband baru untuk mendapatkan pengakuan di tahun pertama dalam berkarier. Suho menangis saat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada fans atas piala yang digenggamnya.

2. Drama Goblin

Baru-baru ini EXO diberkati dengan soundtrack untuk drama Goblin lewat tembang Stay With Me yang menampilkan Chanyeol. Klip tersebut dengan mudah mengumpulkan fans, video itu telah disaksikan lebih dari 50 juta kali di Youtube.

3. Permainan Happy Camp

Kebahagiaan dan kegembiraan mereka tampil di acara Happy Camp. Mereka terlihat berlarian dengan mengenakan kostum obnoxiously yang lucu dan menggemaskan. Mereka seperti tidak sangat jelas tentang permainan yang dilakukan, tetapi para penyanyi ini terlihat bersenang-senang.

4. Album of The Year

EXO telah memenangkan Album of the Year di MAMA selama empat tahun terakhir berturut-turut. Itu berarti mereka telah menerima Daesang (hadiah utama) setiap tahun, setelah tahun debut mereka.

5. Artist of The Year

Dalam beberapa tahun terakhir selama meraih penghargaan, mereka juga membawa pulang Artist of the Year. Pidato penerimaan penghargaan EXO ini begitu berkesan. EXO menganggap fans terus berdiri disamping mereka selama menghadari kesulitan dan penghargaan Artist of the Year mampu membuat para anggotanya untuk melalui kesulitan yang ada.

6. Debut Akting

Anggota EXO tidak saja bisa masuk ke bisnis hiburan sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai aktor film, drama, dan musikal. Semua pengalaman itu telah membantu membentuk mereka menjadi mengesankan.

7. Kemampuan Berbahasa

Fans internasional selalu menghargai ketika EXO bernyanyi dalam bahasa lain. EXO mampu menjembatani kesenjangan internasional dengan lagu yang dihadirkan dalam bahasa yang berbeda. Mereka tidak hanya memiliki versi China untuk semua lagu, juga melakukannya dalam bahasa Inggris dan Spanyol.

8. Fans

EXO mempersembahkan sebuah lagu yang didedikasikan semata-mata untuk penggemar dari lubuk hati. Penonton menangis mendapatkan thank you untuk semua cinta yang diterima.