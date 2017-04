VIDEO: Belaian Sayang Raisa ke Hamish Daud Setelah Operasi, Romantis Banget

JAKARTA - Sebagai seorang kekasih, Raisa menaruh perhatian juga kepedulian besar pada kondisi Hamish Daud. Hal tersebut tampak pada video yang diunggahnya dalam Insta Story-nya.

Pelantun Mantan Terindah tersebut mengusap membelai rambut pria yang kini tengah menjalin asmara dengannya. Tak lupa ia juga berdoa agar aktor berkebangsaan Australia ini segera sembuh dari sakit yang dideritanya.

"Get well soon," ucap Raisa Andriana.

Sekadar diketahui bahwa Hamish Daud masih harus di rawat di rumah sakit setelah menjalani operasi benjolan di telinganya. Pria 37 tahun ini tampak lemah di atas ranjang lengkap dengan perban di bagian telinga dan seragam rumah sakit yang menempel di tubuhnya.

Video yang dibagikannya melalui akun Instagram pribadinya ini tentu menjadi bukti bahwa wanita 26 tahun ini terus menemani sang kekasih selama menjalani perawatan. Sebab, tampak dalam beberapa unggahan sebelumnya, Raisa setia berada di samping kekasihnya sebelum operasi tersebut dimulai.

Raisa dan Hamish Daud diketahui menjalin hubungan asmara sejak 2016. Namun keduanya selalu merahasiakan hingga pada 15 Desember menjadi momen pertama kali, Hamish Daud mengunggah foto ketika tengah berdua dengan sang kekasih.