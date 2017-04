Sekuel Fast 8 Akan Gabungkan Fast & Furious dengan The Chronicles of Riddick?

LOS ANGELES – Belum juga tayang, penulis skenario The Fate of the Furious sudah punya bayangan tentang cerita lanjutan sekuel Fast and Furious tersebut. Salah satunya adalah dengan memasukkan karakter dari film The Chronicles of Riddick ke seri Fast and Furious selanjutnya.

“Bagaimana jika saudara Dom yang lama hilang, Richard B Riddick muncul?” kata Chris Morgan dilansir Den of Geek, Selasa (11/4/2017).

Bagi yang tidak tahu, The Chronicles of Riddick merupakan film lain yang juga dibintangi oleh Vin Diesel, tokoh utama di Fast and Furious. Cerita The Chronicles of Riddick sendiri jauh berbeda dengan Fast and Furious karena mereka adalah film bergenre sci-fi.

Selain ide untuk crossover antara The Chronicles of Riddick dan Fast and Furious, Morgan punya ide lain untuk filmnya. Morgan tak menutup kemungkinan jika salah satu sekuel berikutnya keluarga Dom Toretto ini akan mengambil setting luar angkasa.

“Lihat, aku mendapat semua macam pertanyaan. Aku dapat, ‘Apakah kau akan menggunakan luar angkasa (sebagai setting)?’ dan ‘Tuhan, tolong, katakan padaku kau tak akang menggunakan luar angkasa karena kau akan kehilangan aku jika kau melakukannya.’ Satu-satunya cara aku pergi ke luar angkasa adalah jika aku memang benar-benar punya sesuatu yang bagus,” terang Morgan.

Fate of the Furious yang merupakan seri ke-8 Fast and Furious akan tayang di bioskop Amerika mulai 14 April 2017, sementara di Indonesia sejak 12 April. Kali ini, film tersebut akan bercerita tentang pengkhianatan Dom terhadap teman-temannya.