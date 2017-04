Bareng Winter Sonata, Goblin Jadi Drama Tersedih di Korea Selatan

SEOUL – Meski serial Goblin sudah berakhir, namun cerita yang memperlihatkan perjalanan Gong Yoo sebagai Goblin yang sedang mencari pengantinnya Kim Go Eun terus diperbincangkan di Korea Selatan bahkan masuk ke dalam kategori drama tersedih.

Dilansir Sindonews dari Soompi, Selasa (11/4/2017), drama Goblin pun masuk sebagai drama yang membuat pencinta drakor sedih dan meneteskan air mata. Alur ceritanya membuat orang akan menangis dan tidak sanggup menahan air mata.

Tidak hanya drama Goblin yang dikategorikan sebagai drama yang sedih. Drama Endless Love, Winter Sonata, Stairway to Heaven, I’m Sorry I Love You, Kill Me Heal Me dan juga Secret.

Bahkan, ada larangan untuk menonton drama tersebut sendirian. Hal ini karena beberapa adegannya menunjukkan kisah yang dramatis yang membuat pecinta drama Korea menangis.

Seperti diketahui, drama Goblin berhasil memecahkan rekor Reply 1988. Drama ini berhasil meraup rating 20 persen dan menjadi drama paling populer di stasiun televisi TvN.

Drama ini berakhir pada episode keenam belas. Dalam hal ini, Ji Eun Tak (Kim Go Eun) kembali reinkarnasi setelah mati ditabrak truk. Hingga Ji Eun Tak pun kembali bertemu dengan Kim Shin (Gong Yoo).