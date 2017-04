Gokil! The Chainsmokers Dominasi Daftar Nominasi Billboard Music Awards

The Chainsmoker (Foto: Twitter)

JAKARTA - Ajang penghargaan musik tahunan Billboard Music Awards siap kembali digelar pada tahun ini. Dari sejumlah nama nominasi dari berbagai kategori The Chainsmokers yang paling menarik perhatian.

Andrew Taggart dan Alex Pall sukses mengungguli dengan 22 buah nominasi dari berbagai kategori. Diantaranya yaitu Top Artist, Top Duo/Group, Top 100 Artist, Top Song Sales Artist, Top Hot 100 Sing dan lainnya.

Kabar tersebut sudah sampai ke telinga mereka dan terbukti lewat unggahan Twitter mereka yang menanggapi rangkuman jumlah nominasi yang diraih. Tanpa kalimat bertele-tele, akun resmi grup @TheChainsmoker yanga menulis satu kata berbunyi, "Liar".

Antusias banyaknya jumlah nominasi mendapat tanggapan positif dari para penggemar.

"Enggak sabar melihat kalian memenangkan semua itu semua," tulis @thelegendsonlyy.

"WHOA! Nominasi yang kalian dapat banyak sekali! Menurutku sejarah baru saja dibentuk nih," tambah @KyrojonFallen.

Dilansir Billboard The Chainsmokers mampu menggeser empat nama penyanyi lain yang berada di bawah posisinya. Tepat dibawah mereka ada Twenty One Pilots dengan 17 nominasi, Rihanna dengan 14 nominasi, The Weeknd dengan 13 nominasi dan Beyonce dengan 8 nominasi.

Billboard Music Awards 2017 akan mengumumkan pemenang pada 21 Mei 2017 mendatang lewat siaran di saluran ABC pukul 8 malam waktu setempat.