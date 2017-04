GOT7 Manjakan 1000 Fans dengan Spesial

SEOUL - GOT7 kembali membuat gebrakan bersama penggemarnya. Hal itu terjadi pada acara mini fan meeting "From Now Until Forever". Ketujuh anggotanya, Jackson, JB, Youngjae, Mark, Bambam, Jr dan Yugyeom, memanjakan lebih dari 1.000 fans mereka.

Dilansir Sindonews, fan meeting "From Now Until Forever" ini dihelat sebagai rangkaian promosi dari album dan lagu-lagunya yang sukses di tahun ini, yakni Never Ever dan seri Flight Log.

"Kami sangat senang untuk berbagi cerita akan perkembangan kami bersama-sama dengan IGOT7 melalui album yang terbagi menjadi tiga bagian kita selama tahun lalu,” kata salah satu personelnya.

“Ketika kami merilis bagian pertama, kita semua berbicara tentang bagaimana berkomunikasi dengan fans kami dan apa yang harus dilakukan dengan bagian selanjutnya. Kami mampu untuk bekerja keras di atas panggung berkat sorak-sorai keras Anda (fans),” tambahnya.

Para penggemar yang besar ini yang membuat anggota GOT7 terus bersemangat menyapa, meski harus meninggalkan rumah. Mereka pun berjanji untuk membuat karya yang lebih baik lagi dan tentunya musik yang diharapkan disukai fans.

“Kami mendapatkan begitu banyak energi saat ini berkat fans, dan kami akan memberikan kembali melalui musik yang bagus, tahap , dan pertunjukan," ujarnya.

Sebelumnya, GOT7 yang sudah dua kali datang ke Indonesia ini memang begitu dekat dengan fans. Itu sebab, mereka mempunya penggemar setia. Pada konser di Indonesia, "Flight Log: Turbulence" in Indonesia 2017 di Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu 18 April 2017, para personelnya memberi banyak kejutan dan yang terpenting para penyanyi tampan ini begitu ramah.