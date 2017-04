FOTO: Bahagianya Acha Septriasa Jadi Ibu Hamil

JAKARTA – Acha Septriasa sedang berbahagia. Setelah menikah Desember 2016 lalu, Acha kini tengah berbadan dua alias hamil.

Kehamilan itu benar-benar membuat istri Vicky Kharisma itu berbahagia.

Lewat Instagram, Acha mengungkapkan kebahagiaannya bisa hamil buah cintanya dengan sang suami.

“Happy mom to be and wife,” tulis Acha di Instagram.

A post shared by Jelita S Kharisma (@septriasaacha) on Apr 9, 2017 at 8:08pm PDT

Dalam ungkapan kebahagiaannya itu, Acha mengunggah fotonya memakai baju berenda warna kulit. Meski belum kelihatan jelas, tapi terlihat jika peut mantan kekasih Irwansyah memang sedang buncit.

Kehamilan Acha ini baru diketahui awal April lalu. Saat ini, usia kehamilan Acha sudah menginjak usia tiga bulan. Dalam wawancara sebelumnya, Acha mengaku tak menyangka bisa langsung hamil tak lama setelah menikah.