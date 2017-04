FOTO: So Sweet, Nih Ucapan Ultah Eva Celia kepada sang Kekasih

JAKARTA - Setelah sekian lama menutup-nutupi sosok sang kekasih, kini Eva Celia mulai terang-terangan mengunggah foto lelaki bernama Demas Narawangsa pada akun Instagramnya saat kekasihnya itu tengah berulangtahun.

Tepat dimomen ulang tahun kekasihnya itu, putri Sophia Latjuba tersebut juga menuliskan kalimat ucapan selamat yang romantis.

Only the happiest birthday wishes for this super brilliant man / da illest / da coolest / si anak serba bisa but waaay too humble and kind to know he's all of those things. Keep turning whatever you touch into gold. Keep smiling that million dollar smile. Xx A post shared by Eva Celia (@evacelia) on Apr 8, 2017 at 10:59am PDT

"Only the happiest birthday wishes for this super brilliant man / da illest / da coolest / si anak serba bisa but waaay too humble and kind to know he's all of those things. Keep turning whatever you touch into gold. Keep smiling that million dollar smile. Xx," tulis Eva.

Melihat ucapan dari Eva, lelaki yang berprofesi sebagai drummer itu pun membalasnya pada kolom komentar. Dirinya mengatakan banyak terima kasih, dan bersyukur karena memiliki Eva dalam hidupnya.



"Thank you so much my darling, @evacelia . Can't be more grateful to have you in my life ❤️," balas Demas.