Sebelum Meninggal, Renita Sukardi Bagi-Bagi Tas dan Sepatu

JAKARTA - Semasa hidupnya, aktris Renita Sukardi memang diketahui merupakan salah satu kolektor tas dan sepatu. Sadar bahwa harta dan koleksi tidak akan dibawa keliang lahat, wanita 37 tahun ini diketahui sudah sempat membagi-bagikan koleksi tas dan sepatunya kepada teman dan saudaranya.

Hal tersebutpun sempat dinyatakan langsung oleh sang suami, Andi Hilmi, yang ditemui di kediamannya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin (10/4/2017).

"Dia kan kolektor tas dan sepatu, waktu sakit kemarin sekitar Januari dia bilang, 'Gue baru sadar nyari beginian nggak dibawa mati'," ungkap Hilmi, yang ditemui di kediamannya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

"Akhirnya dibagi-bagiin. Mau tas ambil, sepatu ambil. Dia merasa enggak akan dipakai lagi. Ya ada teman, saudara yang minta," sambungnya.

Mengidap penyakit kanker payudara selama 3 tahun terakhir membuat Renita dianggap oleh sang suami sebagai seorang fighter. Pasalnya dirinya diketahui berjuang sangat keras semasa hidupnya untuk bisa sembuh dari penyakit yang ia idap.

"Dia itu real fighter. kenapa saya bilang begitu karen dia on fire till the end of the time," paparnya.

"Dia berjuang sampai tetes darah terakhir. dia berjuang 3 tahun dari 2014," tandasnya.