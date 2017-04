Aktris Senior Kim Young Ae Meninggal Dunia

SEOUL – Dunia hiburan Korea Selatan tengah berkabung. Aktris senior Kim Young Ae yang sudah bermain di banyak drama meninggal dunia pada Minggu, 9 April 2017 kemarin.

Young Ae meninggal di usia 66 tahun. Bintang drama Doctors ini menghembuskan nafas terakhir setelah bertarung melawan kanker pankreas yang dideritanya sejak bertahun-tahun lalu. Saat ini, jenazah Young Ae disemayamkan di rumah sakit Yonsei Severance.

Young Ae sudah sempat menjalani operasi kanker pankreas pada 2012 silam. Operasi berjalan lancar karena kanker Young Ae berhasil dimatikan. Namun, kankernya kembali muncul saat Young Ae sedang terlibat dalam penggarapan drama Laurel Tree Trailors.

Kematian Young Ae ini menjadi kehilangan luar biasa bagi industri akting Korea. Selama 46 tahun berkarier, Young Ae sudah membintangi puluhan drama dan film. Beberapa proyek terakhir yang dibintangi Young Ae adalah The Moon Embracing The Sun, Birth of a Beauty, Doctors, dan film The Attorney.