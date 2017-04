Mengenal Pahlawan Nasional, Gita Gutawa Makin Termotivasi Berkarya

JAKARTA - Menggapai pendidikan yang tinggi hampir menjadi keinginan semua orang, termasuk musisi muda Gita Gutawa. Pelantun hits Kembang Perawan ini telah mencapai tingkat pendidikan S2 sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Baginya, itu adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Hal itu membuatnya tambah bersyukur. Sebab pada masa lampau banyak wanita yang sulit untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

"Perempuan generasi aku itu selalu ada banyak kesempatannya ketimbang era 1900-an. Intinya gimana cara kita mengambil kesempatan itu," ungkap Gita di Thamrin, Jakarta Pusat.

Rasa syukur Gita meningkat saat ia bisa mencapai impiannya yang serupa dengan tokoh Kartini, yaitu bersekolah di luar negeri. Impiannya itu telah diwujudkan lewat pendidikan yang ia ambil di Inggris yaitu Birmighan of University dan London School of Economics and Political Science.

"Alhamdulillah saya juga kemarin punya cita-cita sekolah di luar negeri. Kartini juga. Alhamdulilah tercapai dan ini baru mulai (mengambil kesempatan itu). Insya Allah bisa terus berkontribusi untuk Indonesia," jelas Gita Gutawa.

Sepulangnya Gita bersekolah selama empat tahun di Inggris, saat ini ia fokus dengan karier bermusiknya. Tak hanya menelurkan karya sendiri, ia jua sedang menggalakkan proyek aransemen ulang lagu-lagu kebangsaan.