Menanti Anak Sekian Tahun, Ini Tips Hamil ala Atiqah Hasiholan

JAKARTA - Setelah lebih dari tiga menikah, Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto akhirnya bisa berbahagia karena akan kehadiran anak pertama. Dalam akun Instagram miliknya, Atiqah bercerita bagaimana bisa hamil di usia yang tak lagi muda,

Dilansir Sindonews, banyak yang menganggap hal itu sulit terjadi. Bintang film Berbagi Suami ini juga pernah keguguran. Namun, istri Rio Dewanto ini akhirnya berbagi tips soal tubuhnya yang tengah berbadan dua ini.

“Banyak yang bertanya- setelah penantian kehamilan sekian lama apa tipsnya hingga berhasil? Well, suka bingung jawabnya karena memang perjalanan yang panjang dan saya pun sempat melakukan beberapa strategi supaya bisa hamil...,” kata Atiqah lewat akun Instagram @atiqahhasiholan.

“Okay here is my story, saya mengalami keguguran diawal pernikahan dan didiagnosa tuba falopi saya satu tersumbat, saya menunggu hingga 3 tahun sampai akhirnya dikasih kesempatan untuk hamil lagi,” jelas dia.

Untuk hamil, Atiqah dan suami kerap berkonsultasi ke dokter. Dia tidak bertanya kepada satu dokter, tetapi beberapa dokter agar dia mempunyai jawaban alternatif.

“Berbagai dokter dan berbagi metode saya dan suami jalani, namun hasilnya gagal. Hingga akhirnya seorang dokter meyakinkan saya 'kalo belum dikasih hamil berarti kalian masi disuruh pacaran, nikmatin aja. Bener juga, fokus pengen punya anak dan gagal bikin jadi stress dan jadinya tidak menikmati perjalanan hubungan kami,” tulisnya.

Perkataan dokter itu yang membuat pasangan artis ini termotivasi untuk menjalani kehidupan layaknya orang pacaran dengan bumbu romantis. Akan tetapi mereka juga memerhatikan waktu masa subur. Ini yang dinilai sebagai poin yang tak kalah penting.

“Sejak itu kami memutuskan untuk menjalankannya dengan santai, dan fokus pada hal2 yang membuat diri saya bahagia. Satu-satunya hal yang wajib tiap bulannya hanyalah mencatat dan menghitung masa subur. Thats it, selebihnya i just wanted to be happy dan bersyukur dengan apapun yang Tuhan kasih,” paparnya.

“Ada satu turning point dimana saya mengubah gaya hidup saya ini mungkin (sekali lagi - mungkin) kenapa saya bisa hamil. Saya mengubah pola makan saya dengan pola makan clean eating dan saya lari seminggu 3 kali dengan jarak 5 km. Alasan saya melakukan ini bukan supaya hamil, tapi supaya ga stress karena pada saat itu sedang dihadapkan pekerjaan yang sangat menyita waktu,” tambahnya.

Kerja keras dan berbagai upaya yang dilakukan pun berbuah manis. Atiqah yang sedang giat-giatnya berolahraga mendapat kabar baik.

“Pada saat saya sedang giat melakukan itu Alhamdulillah kabar baik datang, test pack saya menyatakan bahwa saya positif hamil. Intinya adalah, lakukan hal2 yang bikin kita dan orang disekeliling kita bahagia , jangan melakukan hal hal yang didasarkan hanya karena ambisi,” tandasnya.