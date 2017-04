Pengakuan Vin Diesel soal Perseteruan dengan Dwayne "The Rock" Johnson

LOS ANGELES - Jelang peluncuran seri kedelapan The Fast and Furious, The Fate of the Furious, dua aktor utama Vin Diesel dan Dwayne “The Rock” Johnson dikabarkan mengalami perseteruan. Entah hanya gimmick jelang peluncuran film atau memang ada selisih paham antar keduannya, yang jelas perseteruan mereka menjadi buah bibir publik.

Dilansir Sindonews, Vin Diesel akhirnya buka suara terkait rumor perseteruannya dengan Dwayne “The Rock” Johnson. Pengakuan itu disampaikan Vin dalam wawancaranya dengan USA Today.

Vin mengatakan, hubungannya dengan The Rock baik-baik saja. Sebelumnya, pada Agustus lalu, The Rock sempat mengecam salah satu bintang di The Fate of the Furious di akun Instagramnya. Mantan pegulat itu sama sekali tidak menyebutkan aktor mana yang dia maksud.

“Saya kira dunia benar-benar tidak menyadari betapa dekatnya kami, dengan cara yang aneh. Saya kira ada hal-hal yang mungkin terempas di luar porsinya. Saya kira itu bukan maksud dia. Saya tahu dia menghargai bagaimana saya mengerjakan franchise ini. Di rumah saya, dia adalah Paman Dwayne,” papar Vin.

Vin juga mengatakan, dia peduli dengan The Rock lebih dari yang dia tahu. “Saya melindungi franchise ini. Saya melindungi semua orang, termasuk Dwayne. Saya melindungi Dwayne lebih dari yang dia tahu. Dan, itu bukan masalah. Dia tidak perlu tahu. Tapi, dia menghargainya. Dia tahu itu. Dwayne hanya punya satu Vin di dalam hidupnya. Dwayne Johnson hanya punya satu kakak di dunia film ini dan itu adalah saya,” tutur Vin.

Rumor tentang perseteruan Vin dan The Rock itu mencuat pada pekan akhir syuting The Fate of the Furious akhir Agustus 2016. Di Instagram, Dwayne mengeluarkan pernyataan yang ditujukan kepada salah satu aktor yang tidak dia sebutkan namanya.

“Beberapa orang membangun diri mereka sebagai orang-orang siaga dan profesional sejati, sementara yang lainnya tidak. Mereka yang tidak itu terlalu takut untuk melakukannya. Dasar payah. Ketika kalian nonton film ini April nanti dan di sana sepertinya saya tidak akting di beberapa adegan dan darah saya mendidih, maka kalian benar,” tulis Dwayne kala itu.

The Fate of the Furious dijadwalkan tayang di Indonesia pada 12 April 2017. Film ini disutradarai Gary F Gray.