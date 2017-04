Hawaii, Tempat Rujuk Kourtney Kardashian & Scott Disick?

LOS ANGELES - Kourtney Kardashian dan Scott Disick bersama ketiga anak mereka menjalani liburan keluarga ke Hawaii. Tentu liburan singkat ini membuat Reign Disick, Mason Disick, dan Penelope Disick merasa sangat senang dengan kebersamaan orangtua mereka itu. Apakah Kourtney Kardashian dan Scott Disick rujuk?

Dilansir Sindonews, Kourtney berbagi foto keluarganya yang tengah menikmati tur Jurassic World di media sosialnya. Bintang reality show Keeping Up with the Kardashians itu juga berbagi video singkat dirinya bersama Reign dan Mason saat sedang keluar melalui gerbang taman.

Keluarga itu terlihat menikmati momen berenang bersama di Waimea Niagara, Waimea Valley di Oahu. Kourtney tampak cantik dalam baju renang putih one-piece yang dipadukan dengan celana denim.

“Kourtney baik dan tampaknya dia hanya bersenang-senang dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Scott duduk bersama dengan Penelope,” ungkap seorang saksi mata.

Beberapa minggu sebelumnya, Mason dan Penelope telah berlibur dengan ayahnya ke Las Vegas untuk pembukaan restoran baru Sugar Factory. Seorang sumber mengatakan bahwa ketiganya begitu eksklusif dan dikelilingi oleh beberapa penjaga keamanan selama acara. Scott terus menjaga anak-anaknya untuk memastikan keselamatan mereka.

Dilansir E online, setelah itu ayah dan kedua anaknya itu terlihat menikmati es krim dan buah dengan chocolate fondue, serta permen. Lalu, bagaimana kelanjutan hubungan Scott dan Kourtney? Apakah mereka akan rujuk dan kembali bersama atau hanya akan terus menikmati hubungan baik sebagai orangtua dari anak-anak mereka?