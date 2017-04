Pengisi Suara Film Animasi My Little Pony Bertabur Bintang Hollywood

My Little Pony. (Foto: nymag)

LOS ANGELES – Teaser perdana film animasi terbaru berjudul My Little Pony telah dirilis Lionsgate. Sayangnya, dalam video tersebut tidak dijelaskan rincian plot. Menariknya sejumlah nama besar Hollywood akan menyuarakan berbagai karakter animasi kuda Pony warna-warni dari Hasbro tersebut.

Sejumlah nama yang ditampilkan pada teaser tersebut adalah Emily Blunt, Zoe Saldana, Michael Pena, Sia Furler, Kristin Chenoweth, Taye Diggs dan Uzo Aduba. Video berdurasi 30 detik itu juga mengungkapkan bahwa film ini akan memiliki sebuah lagu asli yang dinyanyikan oleh Sia.

Dilansir Sindonews, Senin (10/4/2017), dalam film tersebut, Emily akan menyuarakan karakter Tempest Shadow, Zoe akan menyuarakan Captain Celaino, Kristin dan Taye akan meminjamkan suara mereka untuk Princess Skystar dan Capper, sementara Uzo akan menyuarakan Queen Novo dan Michael akan menyuarakan Grubber.

My Little Pony sendiri memang telah menjadi fenomena di kalangan anak-anak sejak mereka hadir sebagai mainan pada 1981. Karakter mainan tersebut pun telah diadaptasi menjadi beberapa film seri animasi, dengan My Little Pony: Friendship is Magic yang menjadi film seri terbaru.

Film yang akan datang kali ini mengisahkan tentang kekuatan gelap yang mengancam Ponyville. The Mane 6, yakni Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy dan Rarity memulai sebuah perjalanan yang tak terlupakan di luar Equestria di mana mereka bertemu teman baru dan tantangan yang menarik saat pencarian untuk menggunakan sihir persahabatan dan menyelamatkan rumah mereka.

Dilansir Aceshowbiz, My Little Pony rencananya akan rilis di bioskop Amerika Serikat pada 6 Oktober 2017. Film ini disutradarai oleh Jayson Theissen dari naskah yang ditulis oleh Rita Hsiao, Meghan McCarthy dan Michael Vogel.