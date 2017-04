The Boss Baby Unggul Tipis dari Beauty and the Beast di Box Office

LOS ANGELES – The Boss Baby dan Beauty and the Beast masih menguasai persaingan di box office Amerika. Selama dua minggu terakhir, film-film dari Fox dan Disney ini menduduki peringkat 1 dan 2 chart box office.

Untuk edisi 7-9 April 2017, The Boss Baby masih berada di puncak box office dengan pendapatan 26,3 juta Dolar. Film animasi yang didukung Alec Baldwin tersebut kehilangan 47,6 persen pendapatannya jika dibanding minggu lalu.

Sementara itu, Beauty and the Beast harus rela bertahan di posisi runner-up karena lagi-lagi kalah tipis dari pendapatan The Boss Baby. Akhir pekan lalu, film yang dibintangi Emma Watson itu mengumpulkan penghasilan mencapai 25 juta Dolar.

Di sisi lain, minggu ini ada tiga film pendatang baru yang berhasil masuk ke daftar 10 besar. Smurf: The Lost Village menjadi pendatang baru dengan posisi tertinggi, yakni di peringkat 3 dengan penghasilan 14 juta Dolar.

Menyusul di bawah Smurf: The Lost Village adalah Going in Style (2017) yang ada di posisi 4 dengan pendapatan 12,5 juta Dolar. Pendatang terbaru ketiga adalah The Case for Christ yang bertengger di peringkat 10 dengan penghasilan 3,9 juta Dolar.

Berikut adalah daftar Top 10 box office Amerika edisi 7-9 April 2017 dilansir box office mojo:

1. The Boss Baby - USD26,3 juta

2. Beauty and the Beast - USD25 juta

3. Smurf: The Lost Village - USD14 juta

4. Going in Style (2017) - USD12,5 juta

5. Ghost in the Shell (2017) – USD7,3 juta

6. Power Rangers (2017) – USD6,2 juta

7. Kong: Skull Island – USD5,8 juta

8. Logan – USD4,05 juta

9. Get Out – USD4,02 juta

10. The Case for Christ - USD3,9 juta