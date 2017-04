Rilis Single Baru, Akun Youtube WINNER Tembus 1 Juta Pelanggan

SEOUL – Boyband WINNER saat ini sedang berbahagia setelah berhasil comeback dengan merilis album Fate Number For. Hal itu kian bertambah setelah akun Youtube milik kelompok vokal asal Korea Selatan ini berhasil tembus 1 juta subscriber atau pelanggan.

Saluran resmi boyband yang resmi berdiri sejak 9 Desember 2013 lalu, sampai saat ini telah memiliki 1.011.787 pelanggan dengan total 194.389.020 views.

Dilansir Sindonews dari Allkpop, Senin (10/4/2017), saluran khusus WINNER ini menampilkan berbagai aktivitas kegiatan mulai dari keseharian para personel, video klip, klip konser, hingga video di belakang layar proses pembuatan klip.

Keempat personel sebelumnya berhasil membawa lagu Really Really dari album single terbaru berjudul Fate Number For ke puncak beberapa tangga musik di dunia.

Mengutip Enewsworld, Really Really berhasil mencapai urutan nomor satu di tujuh chart musik Korea antara lain, Melon, Bugs, Olleh, Monkey3, Genie, Naver Music dan Soribada.

WINNER juga memperluas popularitas ke seluruh dunia dengan lewat album single Fate Number For yang menduduki nomor satu di tangga lagu iTunes 'dari 21 negara termasuk Colombia, Finlandia, Yunani, Guatemala, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Meksiko dan Norwegia.