Mirip Prince, Personel One Direction Suka Single Baru Harry Styles

LONDON – Merilis single perdana berjudul Sign of the Times, Harry Styles membuat para personel One Direction lainnya seperti Liam, Niall, dan eks Zayn Malik jatuh cinta dengan lagu tersebut. alasannya, karya terbarunya itu mirip dengan hits legenda pop rock seperti David Bowie dan Prince.

Dilansir dari Sindonews, Senin (10/4/2017), sebelumnya Zayn sempat ketakutan tentang proyek solo Harry ini. Namun rumor tersebut ternyata tidak benar karena buktinya eks pesonel One Direction itu benar-benar menyukai musik solo milik Harry.

“Zayn telah mendengar lagu baru Harry dan menyukainya, ia menyukai getaran era 80-an. Dia sekarang bisa bernapas lega karena itu tidak terdengar seperti musiknya,” kata seorang sumber.

Kekasih Gigi Hadid itu cukup percaya diri dengan musiknya dan senang mengetahui bahwa musik pop kontemporer miliknya memiliki arah yang berbeda dari rock-klasik ala Harry Styles.

“Dia tidak merasa terancam sedikit pun oleh musik baru Harry. Tentu saja dia tidak mendengarkan seluruh album tapi ia cukup yakin bahwa lagu mereka tidak bersaing satu sama lain,” tambah sumber tersebut.

Zayn bukanlah satu-satunya yang merasa senang dengan musik Harry. Rekan Harry lainnya, Niall Horan dan Liam Payne juga menunjukkan dukungan dan kegembiraan mereka di Twitter untuk rilisnya Sign of the Times.

“Bangga padamu, H. Senang kamu dapat melakukannya sendiri,” tulis Niall.

“(Aku) menyukainya, H,” sambut Liam.

Dilansir Aceshowbiz, sejak rilisnya Sign of the Times, para penggemar Harry telah menantikan video musik untuk lagu tersebut seperti yang telah ada pada rekaman eksklusif Harry yang melakukan syuting video klip di pantai Skotlandia. Pria 23 tahun itu dijadwalkan untuk menyanyikan single solonya itu di acara Saturday Night Live pada 15 April 2017.