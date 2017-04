Keren, Pearl Jam Masuk ke Rock and Roll Hall of Fame

LOS ANGELES - Pencinta rock pasti mengenal grup band Pearl Jam. Di era 1990-an, lagu-lagu Pearl Jam selalu diputar. Sang legenda pun kini mendapatkan hasil dari karyanya yang menemani setiap pendengar musik dunia.

Dilansir Sindonews, Pearl Jam mencetak sejarah dengan masuk ke Rock and Roll Hall of Fame pada akhir pekan lalu di 32nd Annual Induction Ceremony. Penghargaan ini mereka terima lebih dari 25 tahun sejak band asal Seattle ini merilis debut album mereka, Ten, yang artinya ini adalah tahun pertama mereka memenuhi syarat masuk penghargaan ini.

Veteran talkshow David Letterman mendapatkan kesempatan untuk memasukkan Pearl Jam secara resmi ke Rock and Roll Hall of Fame setelah Neil Young terpaksa mundur dari acara itu akibat sakit. Pearl Jam sudah tampil 7 kali di Ed Sullivan Theatre saat David membawakan acara The Late Show, jadi bisa dikatakan kalau mereka saling kenal satu sama lain.

David jelas tidak menahan candaan tentang Pearl Jam di upacara itu. Dia melontarkan lelucon tentang Mother Love Bone—band yang menjadi cikal bakal Pearl Jam—dan mengapa Neil tidak bisa berada di upacara itu serta mengemukakan lagi tentang perseteruan Pearl Jam dengan Ticketmaster.

“Pearl Jam melawan perusahaan yang sinis dan pengisap darah, Ticketmaster. Dan saya senang bisa bilang karena mereka melawannya, tiap tiket konser di Amerika sekarang ini gratis,” ujar David, seperti dikutip Contactmusic.

Frontman Pearl Jam Eddie Vedder tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengungkapkan opini pribadinya. Saat menerima induksi itu, dia mengungkapkan pandangannya tentang perubahan iklim.

“Perubahan iklim itu nyata—ini bukan berita palsu. Kita tidak bisa menjadi generasi yang dilihat ke belakang dan dipertanyakan, ‘Mengapa mereka tidak melakukan apa pun yang mungkin untuk menyelesaikan masalah besar ini?’” kata Eddie.

Dalam acara itu, Eddie juga memberikan apreasiasi untuk Chance The Rapper. Eddie mengucapkan rasa terima kasihya kepada rapper itu atas aksinya di Chicago terkait sistem sekolah di kota itu dan bahwa putrinya, Olivia, menyukainya.

Malam itu berubah menjadi emosional saat Snoop Dogg menginduksi Tupac Shakur ke Rock and Roll Hall of Fame. Tupac adalah rapper kelahiran Harlem yang tewas saat berusia 25 tahun dalam penembakan dari kendaraan pada 1996 di Las Vegas. Kasus ini tidak pernah terungkap. Pembunuh Tupac pun belum tertangkap.

Tupac adalah rapper keenam yang pernah diinduksi ke Rock and Roll Hall of Fame selama 30 tahun sejarahnya. Sepanjang kariernya, Tupac selalu menyuarakan lagu tentang ketidakadilan sosial dan ras. Lagu-lagu itu masih bergema hingga saat ini.

Snoop mengingat dirinya dan Tupac pada 1990an. Dia menyebut mereka berdua sebagai dua bocah laki-laki kulit hitam yang berjuang menjadi pria.

“Bagian sejarah Tupac ada karena sebuah alasan—karena dia membuat sejarah. Dia adalah sejarah hip hop. Dia adalah sejarah Amerika. Tupac, kami menyayangimu. Kamu selalu berada bersama kami. Mereka tidak bisa memisahkannya dari rumahmu,” papar Snoop saat menerima patung induksi atas nama Tupac, seperti dikutip Reuters.

Musisi lain yang juga diinduksi dalam upacara itu adalah Joan Baez, Yes, ELO dan Journey. Sementara, Nile Rodgers dianugerahi penghargaan khusus seumur hidup bernama Award for Musical Excellence yang diserahkan Pharell Williams. Selain itu, Lenny Kravitz tampil dengan membawakan dua lagu cover When Doves Cry dan The Cross sebagai penghormatan untuk mendiang Prince. ELO memberikan penghormatan untuk Chuck Berry dengan meng-cover Roll Over Beethoven.

Musisi bisa memenuhi syarat untuk induksi 25 tahun setelah perilisan album pertama mereka. Upacara induksi 2017 akan ditayangkan saluran HBO pada 29 April 2017.