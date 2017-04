Alika Islamadina Tak Suka Dijodoh-jodohkan, Nih Alasannya

JAKARTA - Penyanyi Alika Islamadina kini tengah berstatus sendiri sejak diketahui putus dari Kevin Nino di pertengahan 2016. Meski begitu, tak membuatnya gusar dan buru-buru mencari pengganti sosok kekasih baru.

Dengan pasrah, mantan personel girlband Princess tersebut mengaku mengikuti alur hidupnya hingga menemukan sosok yang dicintainya nanti.

"Aku sih go with the flow ya. Sekarang sih aku lagi sendiri tapi aku enggak mencari. Jadi kalau ada, ya oke. Kalau enggak ada, ya udah," jelas Alika saat dijumpai di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.

Jika beberapa orang melihat teman yang sedang single kerap menjodoh-jodohkan, hal itu tak berlaku bagi Alika. Ia mengaku tak suka mengikuti hal tersebut.

"Enggak (suka dijodohin) sih. Soalnya aku enggak suka kayak gitu," tandasnya.

Mengingat kesendiriannya saat ini, Alika tengah mempromosikan single terbarunya berjudul Sendiri dengan membawa pesan untuk sebuah hubungan. Bukan lagi soal kegalauan dengan kesendirian, melainkan mendapatkan kebahagiaan lainnya.

"Mungkin untuk sebagian orang sendiri itu galau dan sedih tapi lewat lagu ini aku cuma mau bilang kalau sendiri itu bisa bahagia daripada dipaksakan mendingan sendiri aja," pungkas Alika.