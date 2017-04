Kecelakaan Mobil, Jung Il Woo Tetap Lanjut Wamil

SEOUL – Musibah kini sedang menimpa Jung Il Woo. Di tengah kesibukannya menjalani wajib militer (wamil), Jung Il Woo malah mengalami kecelakaan mobil, Sabtu 8 April 2017.

Meski terlibat kecelakaan mobil, Il Woo bersikeras untuk tetap melanjutkan tugas wamilnya. Pasalnya, menurut agensi, bintang Cinderella and the Four Knights itu tak mengalami cedera parah.

"Karena dia tak menunjukkan cedera serius, dia kemungkinan besar akan tetap bisa melanjutkan tugas wajib militernya," tutur agensi seperti dilansir Soompi, Minggu (9/4/2017).

Meski demikian, untuk memastikan keadaannya, Il Woo akan segera dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Il Woo diharapkan bisa menjalani pemeriksaan serius dan perawatan yang diperlukan.

"Mobil Jung Il Woo ditabrak oleh kendaraan lain saat dia berhenti menunggu lampu merah. Dia akan berkonsultasi segera dengan dokter," papar agensi.