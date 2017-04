Yuk, Intip Gaya Suzy Bae Pasca Kencan dengan Lee Min Ho

SEOUL - Penyanyi sekaligus aktris ini terlihat bersinar saat tiba di Bandara Incheon, Korea Selatan. Rupanya, Suzy Bae tampil percaya diri usai berkencan dengan Lee Min Ho beberapa waktu lalu.

Mengutip Sindonews, Suzy Miss A terlihat di bandara dengan style terbarunya. Suzy pun terus memamerkan potongan rambut pendek terbarunya. Kekasih Lee Min Ho ini terlihat sporty, namun masih memancarkan wajahnya cantik.

Julukannya sebagai Korean First Love tidak menghilang dari Suzy. Berbagai komentar baik tertuju untuk Suzy seperti berikut ini.

"Dia benar-benar cantik dengan rambut pendek, Meskipun wajahnya terlihat berbeda, tapi dia benar-benar sangat cantik," ujar netizen.

Sementara itu, Suzy Bae tengah disibukkan dengan drama terbarunya yang berjudul While Are You Sleeping. Di drama terbaru ini, Suzy beradu akting dengan Lee Jong Suk. “Kulitnya sangat putih dan kacamata itu terlihat cocok dengan dia,” jelasnya.