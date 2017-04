So Ji Sub: Jakarta Memberikan Saya Kenangan Terindah

So Ji Sub (Foto: Kpopdrama)

JAKARTA - Untuk pertama kalinya selama 20 tahun berkarier, So Ji Sub menyapa penggemar setianya di Indonesia. Datang ke Indonesia untuk fan meeting, So Ji Sub pun membuat kenangan indah di ibukota.

Di akhir fan meeting bertajuk "Twenty - The Moment" tersebut, So Ji Sub mengungkapkan kesan manisnya terhadap fans dan Jakarta. Menurutnya, Jakarta dan penggemar yang antusias membuatnya bahagia.

"Ini baru pertama kalinya saya datang ke Indonesia, tapi kalian luar biasa. Jakarta memberikan kenangan terindah bagi saya," ujar So Ji Sub di Kota Kasablanka, Jumat 7 April 2017.

Senang menghabiskan waktu bersama penggemar di Jakarta, Ji Sub merasa kangen ketika nanti harus berpisah. Aktor 39 tahun itu pun berterimakasih atas kenangan indah yang tak ternilai ini.

"Saya akan merindukan kalian. Terimakasih sudah memberikan kenangan terbaik bagi saya," lanjut Ji Sub.

Dengan momen-momen indah yang tercipta selama fan meeting, bukan tak mungkin Ji Sub akan kembali ke Jakarta, Indonesia suatu hari nanti. Sebelumnya ia sempat mengatakan bahwa dia pasti akan kembali jika fans menginginkannya.

"Kalau misal hari ini waktu yang kita habiskan menyenangkan dan anda senang saya datang, saya pasti datang," janji Ji Sub.