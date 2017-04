Hampir 40 Tahun, Ini Jawaban So Ji Sub saat Ditanya Rencana Nikah

So Ji Sub (Foto: Lidya/Okezone)

JAKARTA - Tahun ini, usia So Ji Sub akan menginjak kepala 4. Mengingat usianya yang tak lagi bisa dibilang muda, fans dan orang-orang terdekatnya pun kerap bertanya kapan ia menikah padahal usianya sudah 40 tahun.

Saat menyapa penggemarnya di Jakarta dalam rangkaian tur fan meeting "Twenty - The Moment", Jumat 7 April 2017, Ji Sub kembali mendapat pertanyaan serupa. Seorang fans yang datang dengan berani bertanya kapan aktor 39 tahun itu akan menikah.

"Saya memang sudah berumur, memang sih ada sempat kepikiran (menikah), tapi sampai sekarang belum ada rencana," ucap Ji Sub di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Ji Sub sama saja seperti orang-orang lainnya yang walaupun terbersit pikiran menikah, namun tak bisa melakukannya karena belum menemukan wanita yang cocok. Alih-alih menemukan wanita yang pas, bintang Oh My Venus itu malah sempat disakiti oleh pujaan hatinya.

"Saat saya pacaran, memang semua orang kalau lagi pacaran putus nyambung pasti sakit hati. Saya juga sama kok. Saya juga bisa disakiti kok. Saya pernah," cerita Ji Sub di kesempatan yang sama.