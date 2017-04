Ulang Tahun, Tagar #5YearswithEXO Jadi TTWW

SEOUL - Para fans dari boyband EXO tengah meramaikan Twitter lewat tagar @5YearswithEXO untuk merayakan debut idola mereka yang jatuh pada hari ini, Sabtu (8/4/2017).

Mereka yang disebut EXO-L itu menggalakkan tagar tersebut hingga sukses masuk dalam posisi teratas Trending Topic World WIde (TTWW) dan beberapa negara termasuk Indonesia. Lewat gerakan tersebut, mereka turut menyertakan kenangan hingga ucapan selamat untuk Suho cs.

"Yah gua telat. Enggak bisa dibilang dengan kata-kata. Pokoknya selamat ulang tahun EXO. Aku sayang EXO. 5 Tahun EXO #엑소5주년 #5YearswithEXO," tulis @1meylinaaa fans Indonesia telat sekitar dua jam untuk tepat mengucapkan pukul 00.00 waktu Korea dan 22.00 WIB.

"Aku ingat saat pertama kali kita bertemu di tahun 2012. Terima kasih untuk segalanya. #5YearswithEXO #엑소5래도룩 #엑소5주년 WE ARE ONE!" tulis @love1994_hunnie.

"#5YearswithEXO #EXO5thAnniversary #엑소5래도룩 #엑소5주년 Aku tidak menyesal karena telah menyayangi mereka. Terima kasih telah menyinari hidupku! Aku akan tetap setia hingga pelukan terakhir," tulis @12degreecelcius.

Remember when we met for the first time in 2012. Thanks for everything^^#5YearswithEXO#엑소5래도룩#엑소5주년

WE ARE ONE! pic.twitter.com/D0pQZIACaV