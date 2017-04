So Ji Sub Coba Nasi Goreng Indonesia, Pakai Ikan Asin?

So Ji Sub (Foto: Allkpop)

JAKARTA - Seolah sudah menjadi tradisi, setiap selebriti asing yang datang ke Indonesia pasti menyantap makanan khas Tanah Air. Begitu juga yang dilakukan oleh So Ji Sub yang untuk pertama kalinya datang ke Jakarta.

Menginap di Jakarta sejak Kamis 6 April 2017 malam, aktor kelahiran 1977 itu sudah mencoba nasi goreng khas Indonesia. Ji Sub mencicipi kenikmatan nasi goreng Indonesia sesaat sebelum ia menyapa penggemarnya dalam fan meeting "Twenty - The Moment" di Jakarta.

"Hari ini sebelum bertemu kalian semua, saya makan nasi goreng khas Indonesia," cerita Ji Sub di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat 7 April 2017.

Mendengar cerita Ji Sub makan nasi goreng Indonesia, MC fan meeting pun melemparkan satu pertanyaan. MC bertanya apakah bintang Oh My Venus itu makan nasi goreng dengan ikan asin khas tanah air.

"Tidak, hanya nasi goreng saja," jawab Ji Sub singkat.

Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya, Ji Sub datang ke Jakarta dalam rangkaian fan meeting. Selain Indonesia, Ji Sub juga mampir ke Taiwan, Hong Kong, dan Singapura.