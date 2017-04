Video: Rilis Debut Solo, Harry Styles Jadi 'The New David Bowie'

LOS ANGELES - Setelah penantian panjang, akhirnya Harry Styles resmi menjadi penyanyi solo lewat single perdananya yang dirilis pada Jumat 7 April 2017 berjudul Sign of the Times.

Seperti yang diwartakan sebelumnya bahwa ia akan memberikan musik berbeda dari semasa dirinya bersama One Direction. Mengingat sosok musisi David Bowie yang diidolakannya, single tersebut terdengar kental dengan musik dari legenda 70an itu.

Hal itu turut dirasakan oleh para pendengar yang langsung meninggalkan komentar serupa dalam audio yang dirilis lewat YouTube akun HarryStylesVEVO.

"Sounds like David Bowi's touvh. This is more than amazing, I really like it!!! Is just a lot of talent," tulis Acussy.

"Actually it's a 70's vibe ala David Bowi," tambah April Mason.

"Why am I getting a David Bowie feel from this?" tanya Sohpie J.

Setelah perilisan ini, Harry dikabarkan akan membawakan Sign of the Times pertama kali dalam program Saturday Night Live. Dalam waktu dekat ia juga akan merilis video klip tersebut yang baru saja melakukan syuting di kawasan Skotlandia beberapa waktu lalu.