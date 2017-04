FRIDAY K-POP: So Ji Sub Cerita Pengalaman Disakiti Kekasih

So Ji Sub (Foto: Lidya/Okezone)

JAKARTA - Tampan, kaya, dan bertalenta. So Ji Sub punya semua kriteria yang diidamkan wanita untuk dijadikan pacar atau suami. Tapi, hal itu tak menjamin Ji Sub tak pernah disakiti wanita yang dicintainya.

Ji Sub mengaku jika dirinya sama saja seperti pria-pria lain di dunia yang pernah merasakan sakit hati. Dalam sejarah pacarannya, pemain Oh My Venus itu membeberkan jika dia juga pernah disakiti oleh kekasihnya.

"Saat saya pacaran, memang semua orang kalau sedang pacaran lalu putus, pasti sakit hati. Saya juga sama kok. Saya juga bisa disakiti kok. Memang pernah kok (disakiti)," cerita Ji Sub saat fan meeting "Twenty - The Moment" di Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Tetapi cerita Ji Sub tentang pengalaman pernah disakiti wanita yang dicintainya itu tak dipercaya oleh fans yang datang. "Memang kelihatannya saya tidak pernah disakiti?" tanya Ji Sub kepada fans seraya tersenyum.

Sementara itu, So Ji Sub sedang dalam rangkain tur fan meeting Asia bertajuk "Twenty - The Moment". Selain Indonesia, Ji Sub juga mampir ke Taiwan, Hong Kong, dan Singapura.