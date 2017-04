FRIDAY K-POP: Cara So Ji Sub Manjakan Penggemar di Fan Meeting

JAKARTA - Banyak cerita yang diungkapkan So Ji Sub saat membuka acara fan meeting So Ji Sub Twenty The Moment in Jakarta di The Kasablanka Hall, Jakarta, Jumat (7/4/2017). Salah satu yang dikisahkan aktor berusia 39 tahun itu adalah benda-benda kesayangannya.

Dilansir Sindonews, ada sejumlah benda disukai dan tak pernah dilupakan aktor yang kondang lewat drama I’m Sorry I Love You ini. Dua di antaranya adalah topi dan jam tangan.

"Itu barang kesukaan saya. Jam, topi itu barang-barang kesukaan saya dan selalu saya pakai," ujar Ji Sub di Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Lebih lanjut, Ji Sub menyatakan dirinya sangat senang bisa melihat penggemarnya di Indonesia. Apalagi, inilah kali pertama aktor itu bertemu mereka.

"Halo, perkenalkan nama saya So Ji sub. Baru pertama kali saya ke Jakarta untuk menyapa kalian semua. Saya ingin kalian semua yang ada di sini menikmati acara ini," katanya

Dia juga sangat berharap penggemarnya bisa menikmati jumpa fansnya. Apalagi, Ji Sub telah mempersiapakan banyak penampilan khusus untuk memanjakan penggemarnya

"Terima kasih sudah datang ke sini, semoga bisa menikmati acara ini," ucap dia.

Di acara ini, Ji Sub akan menyanyikan beberapa lagu yang pernah menjadi soundtrack di drama terbarunya. Ini sama seperti yang dilakukan Ji Sub saat menggelar fan meeting di beberapa negara Asia lainnya.

Selama menggelar jumpa fans, Ji Sub dipastikan akan lebih banyak berinteraksi dengan penggemarnya. Ji Sub juga akan lebih intim dengan para fansnya di Indonesia.