FRIDAY K-POP: Lewat Pesan Cinta, Fans Minta Dinikahi So Ji Sub

Fans So Ji Sub (Foto: Lidya/Okezone)

JAKARTA - So Ji Sub benar-benar membuktikan dirinya sebagai aktor terkenal di Indonesia. Buktinya, banyak fans yang mengiriminya pesan cinta di acara fan meeting "Twenty - The Moment in Jakarta", Jumat (7/4/2017).

Fans-fans yang datang langsung berebut menulis pesan untuk So Ji Sub. Dari begitu banyak pesan yang ditulis, mayoritas meminta Ji Sub untuk menikahi mereka.

"Dear So Ji Sub oppa. Apa pendapatmu tentang perempuan Indonesia? Sudah memutuskan untuk menikahi salah satu dari kami?" tulis fans bernama Devi.

"Oppa, akankah kau menikahiku?" tanya Teenan.

Selain pertanyaan dan permintaan untuk menikah, ada juga fans yang bertanya tentang pendapat Ji Sub tentang Indonesia. "Oppa sudah makan? Nyobain apa aja pas di Jakarta?" tanya fans lain.

Sementara itu, acara yang dihelat di Kasablanka, Jakarta Selatan ini merupakan fan meeting pertama Ji Sub di Indonesia. Selain Jakarta, rangkaian tur Asia fan meeting Ji Sub juga berhenti di Singapura, Taiwan, dan Hong Kong.