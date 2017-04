FRIDAY K-POP: Potret Sedih Fans Tak Bisa Hadiri Fan Meeting So Ji Sub

JAKARTA – So Ji Sub akan mengadakan fan meeting pertamanya di Indonesia hari ini, Jumat (7/4/2017). Sayangnya, banyak fans yang tak bisa datang ke fan meeting aktor Korea berusia 39 tahun tersebut.

Di jejaring sosial, fans yang tak bisa datang pun mengungkapkan kesedihan mereka. Ada yang menangis, ada juga yang sedih karena tak bisa memenangkan kuis tiket gratis fan meeting Ji Sub yang menjadi kesempatan terakhir.

“So Ji Sub ke Indonesia,” tulis @Kakay_ disertai dengan emoji menangis.

“So Ji Sub hari ini ke Jakarta. Hu *dilemauts*,” sambung @clarissamarbun yang tak bisa datang karena UTS.

“Lihat video So Ji Sub udah landing di Jakarta, merinding. Nyesek. Udah satu kota, enggak ketemu juga,” tambah @jara_ar.

Sementara itu, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Ji Sub datang ke Indonesia untuk menggelar fan meeting bertajuk “Twenty – The Moment in Jakarta.” Fan meeting pertama Ji Sub di Indonesia itu di Kasablanka, Jakarta Selatan.

Seperti yang dilakukan pada rangkaian tur fan meeting di negara-negara sebelumnya, aktor Memories in Bali ini akan banyak interaksi bersama fans. Mulai dari games hingga bernyanyi untuk fans. Pihak promotor sendiri telah mengatakan jika Ji Sub sudah menyiapkan kejutan untuk fans di Tanah Air.