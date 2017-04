FOTO: Lucunya Bilqis Kenakan Pakaian Tradisional Swiss

BERN – Penampilan imut Bilqis Khumairah Razak terpancar lagi ketika dirinya berpesta kostum seiring tamasya berkeliling Eropa. Anak Ayu Ting Ting itu pun terlihat bersenang-senang ketika mencoba kostum tradisional Swiss bersama dengan kakek dan neneknya.

Foto itu diambil sebagai ganti karena Bilqis enggan bermain dengan salju.

G mau main salju maunya fto pakai baju tradisional Swiss cucu ibu yg cantikk ini pinter bgt gayanya anaknya bunda@ayutingting92 A post shared by Mom Ayting Real (@mom_ayting92_) on Apr 6, 2017 at 2:36am PDT

“Ga mau main salju maunya fto pakai baju tradisional Swiss cucu ibu yg cantikk ini pinter bgt gayanya anaknya bunda @ayutingting92,” tulis ibu Ayu, Umi Kalsum di Instagram, Kamis 6 April 2017.

Di foto itu, Bilqis bersama nenek dan kakeknya terlihat kompak dengan pakaian tradisional khas Swiss. Berbagai properti pun terlihat, dari topi bulat, kemeja, rok, hingga pakaian luar khas. Tidak lupa, sebuah alphorn atau benda mirip terompet asli Swiss pun dipegang kakeknya, Abdul Rozak.

Sementara Bilqis menikmati waktunya di Eropa, Ayu memang tengah sibuk-sibuknya bekerja di Indonesia. Namun, Ayu seringkali memamerkan foto video call bersama Bilqis di akun Instagram-nya. Ayu juga mengaku kangen dengan anaknya itu.

“I miss you gadis kecil bunda....hope u always happy when u're there nak ❤😍��,” papar Ayu.