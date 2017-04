FRIDAY K-POP: So Ji Sub Sapa Hangat Fans saat Tiba di Jakarta

So Ji Sub. (Foto: Allkpop)

JAKARTA โ€“ So Ji Sub akhirnya menginjakkan kakinya di Indonesia. Kamis 6 April 2017 malam sekitar pukul 23.00 WIB, aktor 39 tahun itu mendarat di bandara Soekarno Hatta.

Kehadiran Ji Sub itu disambut meriah oleh fans yang sudah lama menunggunya di pintu keluar bandara. Melihat fans yang sudah antre menunggunya, aktor Battleship Island itu menyapa hangat para penggemar yang kebanyakan kaum hawa tersebut.

Dari video yang diunggah netizen di media sosial, terlihat bagaimana Ji Sub melambai beberapa kali ke arah penggemar. Wajahnya yang tertutup masker membuat Ji Sub tak bisa menyapa penggemar dengan kata-kata.

Sementara itu, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Ji Sub datang ke Indonesia untuk menggelar fan meeting bertajuk Twenty โ€“ The Moment in Jakarta. Fan meeting pertama Ji Sub di Indonesia itu akan digelar hari ini, Jumat (7/4/2017) di Jakarta Selatan.

Seperti yang dilakukan pada rangkaian tur fan meeting di negara-negara sebelumnya, aktor Memories in Bali ini akan banyak interaksi bersama fans. Mulai dari games hingga bernyanyi untuk fans.

Pihak promotor sendiri telah mengatakan jika Ji Sub sudah menyiapkan kejutan untuk fans di tanah air.