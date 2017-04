FOTO: Tom Hanks Hingga Jimmy Kimmel Kirim Ucapan Duka untuk Don Rickles

LOS ANGELES - Kabar duka meninggalnya komedian-aktor Don Rickles telah sampai ke sederet selebriti dunia. Beberapa diantara mereka langsung melemparkan ucapan duka lewat media sosial dan mengungkapkan rasa kehilangannya.

Seperti yang ditulis oleh Tom Hank lewat akun Twitter pribadinya pada Jumat (7/4/2017). Ia menuliskan ketidakrelaanya untuk ditinggal selama-lamanya oleh Don.

"A God died today. Don Rickles, we did not want to ever lose you. Never. Hanx," tulis Tom.

Kesedihan serupa juga dirasakan oleh presenter Jimmy Kimmel. Pemandu acara Oscars 2017 tersebut menuliskan kebaikan dan kesannya selama mengenal sosok Don.

"90 years with Don Rickles weren't enough. One of the sweetest and most lovely people I had the pleaseure of knowing. We miss you already," tulis Jimmy.

Berbeda dengan kedua selebriti sebelumnya. Aktor Jim Carey memiliki menuliskan pengalaman indahnya selama mengenal Don dalam ucapan dukanya.

"Don once begged me for a couple of bucks then told me to twist myself into a pretzel. Ego slayer! Comic Everest! Spank you, Mr Rickles. "^)" tulis Jim.

Sekedar diketahui, Don Rickles dikabarkan meningal dunia pada Kamis, 6 April 2017 waktu Los Angeles akibat gagal jantung saat berada di kediamannya. Pengisi suara Mr. Potato Head dalam film Toy Story That Time Forgot ini meninggalkan seorang istri Barbara Skalr, seorang anak dan dua orang cucu.